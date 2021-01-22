Снайперская сноровка: сможет ли Макгрегор переиграть Порье

Рано утром по московскому времени 24 января Конор Макгрегор проведет свой первый бой за 12 месяцев. Соперник — один из лучших легковесов Дастин Порье. Их поединок возглавит турнир UFC 257, который пройдет в Абу-Даби. Схватку в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Помимо главной битвы вечера зрители также увидят бой с участием россиянина Армана Царукяна против Насрата Хакпараста. И еще два матча карда.

Кто кого поймает?

Макгрегор и Порье уже дрались в сентябре 2014-го — и тогда Конор, буквально за год пребывания в UFC набравший бешеную популярность, нокаутировал Дастина уже на второй минуте боя. Но с тех пор многое изменилось.

— Я уже совсем другой, сейчас абсолютно другое время, — сказал Дастин Порье в интервью РЕН ТВ.

Снайперская сноровка_3 Дастин Порье перед пресс-конференцией, посвященной бою с Конором Макгрегором на UFC 257 Фото: Getty Images/Chris Unger

Действительно, американец сильно прибавил. За эти шесть с половиной лет он убрал с пути таких крутых бойцов, как Энтони Петтис, Джастин Гэтжи, Эдди Альварес, Макс Холлоуэй. Был временным чемпионом UFC в легком весе, бился за полноценный титул с Нурмагомедовым. Дастин проиграл Хабибу удушающим в третьем раунде, но опасные моменты были и у него. А в июне 2020-го Порье устроил знатную рубку с Дэном Хукером, из которой вышел победителем.

Снайперская сноровка_1 Дастин Порье и Конор Макгрегор во время пресс-конференции перед боем на UFC 257 Фото: Getty Images/Jeff Bottari

А что же Конор? В 2015-м Макгрегор стал чемпионом UFC в полулегком весе, в 2016-м — в легком, в 2017-м заработал десятки миллионов долларов на бое с Флойдом Мейвезером, в 2018-м проиграл Хабибу, в 2019-м не дрался, в 2020-м легко нокаутировал стареющего Дональда Серроне. Макгрегор сейчас точно не на пике карьеры, но его тренеры да и он сам уверяют: нынешняя его форма — лучшая за всё время. Например, спарринг-партнер ирландца Константин Гнусарев в интервью «СЭ» подчеркнул, что Конор готовился к бою с Хабибом непрофессионально («один день тренировался, два — отдыхал»), а теперь у него есть четкий график. Макгрегор нанял нового диетолога, поехал на сбор в Португалию, тренировался с профессиональным боксером с рекордом 12-1 ( имя не называется).

Снайперская сноровка_2 Конор Макгрегор во время пресс-конференции перед боем с Дастином Порье на UFC 257 Фото: Getty Images/Jeff Bottari

В любом случае — не заржавел ли Конор, мы увидим в бою с Порье. Пока же он фаворит у букмекеров (1 к 3). Если брать в расчет стили бойцов, то это оправдано. Дастин — смелый парень, который может пойти вперед с многоударной серией, порой безрассудно. Макгрегор же в стойке не пулеметчик, а снайпер — он выцеливает каждый удар и такого бравого парня, как Порье, может легко поймать на встречный левый прямой. Дастин классный ударник, но всё же немного ниже классом, чем Конор. А в том, что бой пройдет в стойке, сомнений нет никаких.

Впечатлить Хабиба

Еще одна интрига боя — впечатлят ли Макгрегор и Порье Хабиба Нурмагомедова. В октябре 2020-го Хабиб победил Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры, остановившись на рекорде 29-0. Президент UFC Дана Уайт пытается уговорить его провести 30-й бой. На прошлой неделе они провели встречу, Уайт огласил ее итоги в прямом эфире. По его словам, Хабиб обещал подумать о возвращении, если кто-то из участников боев Конор Макгрегор vs Дастин Порье, Дэн Хукер vs Майкл Чэндлер (также пройдет на UFC 257) его впечатлит. Что именно они должны сделать, чтобы впечатлить Хабиба, Уайт не пояснил.

И Порье, и Макгрегор хотят взять у Хабиба реванш. Дастин рассуждает об этом сдержанно, зато Конор выражается крепко. Недавно он сказал в интервью The Mac Life такое: «Хабиб боится драться со мной, и я не виню его за это», а в интервью ESPN — такое: «Знаете, что никто не объединял титулы с октября 2018-го? Я чемпион. Хабиб сбежал из клетки и оставил меня драться с членами его семьи. Я всё еще чувствую себя чемпионом, я докажу это своими выступлениями».

Фото: Getty Images/Mike Roach Конор Макгрегор

Учитывая, что впереди — бой ударников, мы поговорили с бывшим чемпионом мира по боксу по версии WBC в первом тяжелом весе Григорием Дроздом.

— Думаю, реванш будет более конкурентным, потому что Порье после первого боя стал другим бойцом, ментально сильнее и, как мне кажется, на порядок лучше, — заявил «Известиям» Дрозд. — Конор наверняка будет боксировать, делать упор на стойку. Не думаю, что это закончится в первом раунде. Это будет другое противостояние, намного интереснее, чем тогда. Порье стал реально сильнее, об этом все говорят, а Конор, наверно, свой пик уже прошел. Вполне вероятно, что Порье может преподнести сюрприз. Но я бы все-таки разделял шансы в этом бою, как 50 на 50. Если говорить про Конора и выбирать между стойкой и борьбой, то борьба — более слабое место. Но он здорово боксирует из стойки, думаю, будет интересно.

В случае поражения ирландец может завязать со смешанными единоборствами.

— Он уже говорил что-то о завершении, — продолжил Дрозд. — Если он все-таки ее завершит, то это никого не удивит. На самом деле, мне кажется, Конор сделал гораздо больше, чем многие вместе взятые для развития этого спорта, и с точки зрения бизнеса тоже. Но, конечно, после каждого проигрыша, главное, после боя с Хабибом, он всё ниже и ниже опускается в финансовом плане. Мы же все понимаем, что сейчас он не самый сильный спортсмен. Интерес будет к нему сохраняться, но еще одно поражение отбросит его назад.

Фото: Getty Images/Mike Roach Дастин Порье

За несколько дней до боя стало известно, что некая ирландка (ее имя не называется) подала в суд на Макгрегора. Она обвиняет его в изнасиловании — история тянется с декабря 2018 года. Дрозд считает, что это не скажется на настрое Конора.

— Не думаю, потому что в плане психологии у него всё в порядке, — отметил экс-чемпион мира. — Он немножко оторванный, в хорошем смысле. Это не будет как-то сильно на него влиять. Вот когда проблемы с близкими, с семьей — это может ударить по психологии, а суд — не думаю.

Трансляция UFC 257 на РЕН ТВ начнется в 6:40 по московскому времени.