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«Хабиб с места в карьер начнет работать в партере»

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко — о козырях Нурмагомедова и Гэтжи перед главным поединком года в UFC
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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«Хабиб с места в карьер начнет работать в партере»
2020-10-22 17:32:22">
2020-10-22 17:32:22
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До самого громкого события 2020 года в мире смешанных единоборств осталось чуть больше суток. Во время пресс-конференции и дуэли взглядов главные участники UFC 254 — Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи — обошлись без личных оскорблений, которые часто сопровождают подобные мероприятия. Соперники сконцентрированы на бое и готовы показать в октагоне свой максимум. Поединок между россиянином и американцем за титул UFC в легком весе состоится 24 октября на «Бойцовском острове». Схватку в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Своими ожиданиями от долгожданного боя с «Известиями» поделился бывший чемпион Bellator в среднем весе, знаменитый российский боец Александр Шлеменко.

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— На ваш взгляд, Гэтжи можно назвать самым опасным соперником Хабиба из всех возможных в легком весе?

— Всегда сложно говорить самый или не самый... После боя будет видно. Однозначно, Гэтжи опасен в плане жесткости, он может вырубить соперника с одного удара. Но мне кажется, что американец удобен для Хабиба. Даже, может быть, в большей степени, чем Тони Фергюсон.

Гэтжи специализируется на ударах руками, то есть он больше боксирует, это его основная база. Хабиб, как мы все знаем, хорош в борьбе, а борцу нужна дистанция, чтобы подойти. А приблизиться к человеку, который будет бить руками проще, чем к тому, который будет «выкидывать» ноги и колени.

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ММА

Поединок с Дастином Порье 14 апреля 2018, в котором Гэтжи проиграл техническим нокаутом

Фото: Global Look Press/Zuma/Scott Taetsch

Практически уверен, что в первом раунде Хабиб переведет соперника в партер, а Джастин будет терять много сил, чтобы освободиться, поменять позицию, встать. Но после этого бить жестко уже не получится: руки же отекают. Для того, чтобы Гэтжи стал попадать, нужно, чтобы Нурмагомедов начал боксировать с ним, но я уверен, что Хабиб не будет этого делать.

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— То есть, по сути, Хабибу нужно как следует измотать американца, чтобы Гэтжи в последующих раундах, если в первом все не решится, заметно сдал?

Хабиб всегда так и делает. Сколько его боев я смотрел, в каждом поединке он реализует такой сценарий. Честно, во всем легком дивизионе UFC нет более выносливого бойца. И Нурмагомедов прекрасно знает свои козыри, и он будет выкладывать их на стол. С места в карьер начнет работать в партере, потому что знает, что Гэтжи может устать. Американец однозначно хороший боец, но по физическим кондициям он скорее середняк.

— Если говорить об ударной технике Гэтжи, как бы вы ее охарактеризовали? Именно удары руками? Это же не совсем классическая боксерская техника?

— Однозначно, у него хорошая, даже отличная техника ударов руками. Плюс, она адаптирована к MMA. В этом плане он гораздо опаснее предыдущего соперника Нурмангомедова — Дастина Порье. Хотя Гэтжи и проигрывал Порье нокаутом, но делать какие-то выводы из этого не стоит. Повторюсь, Джастин может дать так, что один удар потушит свет и поединок закончится.

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ММА

Нурмагомедов во время пресс-конференции в Москве после победы над Конором Макгрегором в 2018 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Сам Хабиб говорил, что его ударная техника лучше, чем у Гэтжи. Что он вкладывал в эти слова?

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— Нужно понимать, Хабиб говорит о технике в целом: «скажите, сколько раз по мне попали за всю карьеру?» И тут он прав. Если оценивать данные с точки зрения смертоносности, то есть сколько человек ты нокаутировал с одного удара в стойке — это один критерий. Но важнее смотреть в целом: сколько пропустил, какой урон ты понес за весь бой. У Нурмагомедова однозначно хорошая техника ударов, он не боится драться стоя. При этом, все-таки интересно — может Хабиб готовит нас к чему-то удивительному? Может быть, он наоборот, выйдет и ударит так, что Гэтжи упадет. По крайней мере, с Конором Макгрегором мы видели прекрасный удар, который отправил ирландца в нокдаун. А это большая редкость.

— Что скажете про лоу-кики Гэтжи? Насколько они могут быть опасными для Хабиба

— Мне кажется, они не доставят ему больших проблем. Нурмагомедов — это боец, который работает либо на дальней дистанции, либо на ближней. А лоу-кики в основном наносятся со среднего расстояния. То есть Хабиб априори не находится там, где эти удары могут быть эффективны. Почему он так мало пропускает? Как раз по той причине, что его коронка — это ближний бой, борьба. Согласитесь, сложно попасть по человеку, когда ты находишься внизу или далеко. Самая опасная и действенная дистанция для ударников — средняя, там можно и ноги отбить, и в голову попасть.

— У Гэтжи в юные годы была успешная карьера в вольной борьбе. Поможет ли ему это в предстоящем бою, учитывая, что мы еще не видели борьбу американца в UFC?

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Вторая защита чемпионского пояса Нурмагномедова в бою против Дастина Порье 7 сентября 2019 года

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Скажу так: не важно базовый ты борец или нет, но если ты не используешь борьбу на практике, непосредственно в боях, навык теряется. Конечно, Гэтжи тщательно готовился к этому поединку, у него есть неплохая борцовская база, так что он не будет совершенным профаном. Скорее всего, до поры до времени будет защищаться, но Хабиб подберет ключи к сопернику. Плюс, не забывайте, что вольная борьба — это борьба на ковре, а не возле сетки. В MMA многие вольники просто теряются в октагоне.

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— Если бы Хабиб и Гэтжи дрались на ринге, а не в клетке, то у американца было бы больше шансов?

— Да, в ринге гораздо легче защищаться против борьбы.

— Из нашего разговора понятно, как Хабиб может победить. А за счет чего может победить Гэтжи?

— Ему надо стараться выйти на среднюю дистанцию, где он будет максимально конкурентноспособным, занимать центр ринга, ни в коем случае не работать вторым номером. То есть, я бы уделил внимание именно резким ударам с ближнего расстояния, с различных позиций. Если у него получится действовать в этом аспекте, вставания с того же партера, с ударов в клинч, то у Гэтжи появятся шансы на победу. Только надо этим грамотно воспользоваться. Так что нас ждет интересный бой. У нокаутера всегда есть шанс выиграть, с любым соперником.

— Удары коленями — отличная защита от тейкдаунов?

— Безусловно. Я на месте Гэтжи сделал бы на это упор во время подготовки к бою. Все-таки удары коленями позволяют сделать так, чтобы твой оппонент боялся пойти в борьбу. А если он боится, то начинает допускать ошибки. Я отсматривал и анализировал много поединков. Если вас начинают бить коленями, то борец уже пытается проходить в корпус, поджимать сверху, но не прыгать вам в ноги.

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