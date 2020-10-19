«Жду, когда уложу Хабиба и спрошу, каково ему это»

Главное событие года в мире смешанных единоборств пройдет 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). В рамках турнира UFC 254 непобежденный российский боец, чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28 – 0) сойдется в клетке с американским претендентом Джастином Гэтжи (22 – 2). Этот бой и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Для Нурмагомедова это будет третья защита титула. 32-летний россиянин завоевал чемпионский пояс UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. Затем он провел две успешные защиты: в октябре 2018-го против Конора Макгрегора и в сентябре 2019-го против Дастина Порье.

31-летний Гэтжи стал временным чемпионом и претендентом на пояс после победы над Тони Фергюсоном в мае 2020-го. В преддверии самого ожидаемого поединка года американский боец дал интервью МИЦ «Известия», в котором рассказал о своем отношении к Нурмагомедову, поделился ожиданиями от предстоящей схватки и оценил уровень своей подготовки.

— Многие бойцы, которые считаются базовыми борцами, говорят, что если часто не практиковать борьбу, то теряются навыки. Есть ли у вас такая проблема?

— На ММА будет настоящая война. Война — это не борьба, а борьба — не война. А 24 октября будет война. Я попытаюсь вынести его [Нурмагомедова], а он собирается вынести меня. В борьбе таких целей не бывает. Я попытаюсь сильно повредить его тело, мозг, ноги, печень, почки. Буду бить по всему, до чего смогу добраться. И если Хабиб думает, что наш бой будет состоять только из борьбы, то он сильно ошибается.

Жду, когда уложу Хабиба3 Джастин Гэтжи во время выступления на UFC Fight Night, 12 мая 2020 года Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

— Пятеро из семи ваших соперников в UFC не дошли до пресс-конференции, потому что были госпитализированы. Вам их не было жалко?

— Для меня это просто спорт. Я не принимаю многие вещи на свой счет. Когда кто-то нападает на мою семью или моих друзей, на людей, которым повезло меньше нас, вот тогда я отвечаю. Каждый раз, когда я общался с Хабибом, он казался мне хорошим человеком. Но когда я увидел видео, где он заставил бездомного отжиматься, а потом дал ему деньги, то подумал, что это слишком. Я понимаю, почему он так сделал, но я ни при каких обстоятельствах так бы не поступил. Если ты хочешь помочь — помоги. Не нужно заставлять их работать на тебя, если ты пытаешься им помочь. В остальном я считаю, что Хабиб — крутой чувак. Я встречал его несколько раз, он дерзкий, но это хорошо для него. Думаю, нам всем нужно быть такими самоуверенными. Мне не нравится его тренер Хавьер Мендес. Он, может быть, и хороший человек, но всегда неуважительно вел себя по отношению ко мне. Так что я жду не дождусь, когда уложу Хабиба и спрошу, каково это ему.

— В этом бою Нурмагомедов считается фаворитом. К тому же у него фантастический рекорд (28 побед в 28 поединках). Не давит все это на вас?

— Психологически я готовился к этому бою так же долго, как и Хабиб. Мы оба занимаемся этим видом спорта с самого детства, мы одного возраста. Он, вероятно, никогда не дрался с кем-то, кто работал так же много и так же тяжело, как он сам. Я не трудился больше или усерднее, но я трудился ровно столько же.

Но между нами существует и разница. Я дрался с самыми сильными оппонентами. Если посмотрите, как я начинал, то увидите, что рекорды моих соперников в 10 раз лучше, чем рекорды его оппонентов. Не знаю, как все устроено в России, но он несколько раз дрался по три-четыре раза за один вечер, и все это — в его профессиональном рейтинге. Он побил Дастина Порье, это была его первая настоящая защита титула. По сути, именно тогда он выиграл титул. У Хабиба не было так много испытаний, и он точно никогда не выходил против кого-то, кто лучше готов к драке с ним, чем я.

Жду, когда уложу Хабиба1 Хабиб Нурмагомедов после поединка за звание чемпиона UFC в легком весе против временного чемпиона UFC в легком весе Дастина Пуарье на турнире UFC 242 по смешанным единоборствам, 7 сентября 2019 года Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Так или иначе Хабиб попытается навязать свою игру и перевести бой в партер. Что собираетесь делать, чтобы не оказаться внизу? И чем ваши методы будут отличаться от методов парней, которые ему проиграли?

— Сделаю то же, что и с Фергюсоном. Тони стремился меня уложить, когда я его немного побил, но не смог и даже не был близок к этому. Я всегда находился в недосягаемости. В этот раз случится так же. Я буду держать дистанцию и обороняться, а защита — это самая важная часть. Если он захочет побороться в середине, будем бороться. Я это могу. У клетки же его невозможно победить.

— Вам помогали в подготовке бойцы, которые раньше дрались с Хабибом?

— Нет. Я никому не позволяю контролировать мой разум. Я не смотрел его бои специально. Я смотрел их, когда они проходили, потому что я его фанат и фанат спорта. В общем, изучение боев Нурмагомедова не было частью моей подготовки.

— Как оцениваете свою подготовку?

— Я в форме. И я могу бороться 25 минут. Могу что угодно делать эти 25 минут. Мне помогали отличные парни: Райан Дикин и Эндрю Алирес — это молодые и голодные борцы из колледжа. Оба соревнуются на высшем уровне. Алирес выиграл национальный чемпионат в прошлый уикенд. Дикин был номером один среди всех американских колледжей. Я упорно работал над борцовской подготовкой, но я умею наносить урон, поэтому больше работал над этим.

— На ваш взгляд, как пройдет этот поединок и чем он закончится?

— Я никогда не загадываю. В течение трех месяцев говорил сам себе: он надерет мне задницу, он заставит меня выглядеть как любитель. То же самое я повторял перед боем с Тони. Я не говорил себе, что смогу победить. Я никогда себе этого не говорю — наоборот, говорю, что проиграю. А потом я выхожу в клетку и дерусь, как за свою жизнь.

Жду, когда уложу Хабиба2 Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи во время боя на UFC 249, 9 мая 2020 года Фото: REUTERS/Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

— Бывали ли у вас пророческие сны о боях?

— Я не жду посланий от Бога, все переживаю на своем опыте.

— Вообще хорошо спите перед боями?

— Лучше всего сплю как раз перед боем. Могу спать по 10 часов, да и прошлой ночью спал столько же. Никогда не жаловался на сон.

— Кого из российских бойцов и спортсменов знаете, кроме Хабиба? Может, за кем-то особо следили или кто-то из них был для вас примером?

— Знаю немногих. Но знаю одну сумасшедшую вещь о его фанатах: они самые серьезные парни на земле, но их очень легко довести до слез. И когда я уложу Хабиба, тысячи его поклонников будут плакать.

— А что вы можете сказать своим фанатам?

— Я могу пообещать, что 24 октября буду представлять настоящую опасность, и она станет частью этого боя. За 25 минут поединка Хабиб будет в опасности.