«Жду, когда уложу Хабиба и спрошу, каково ему это»
Главное событие года в мире смешанных единоборств пройдет 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). В рамках турнира UFC 254 непобежденный российский боец, чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28–0) сойдется в клетке с американским претендентом Джастином Гэтжи (22–2). Этот бой и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.
Для Нурмагомедова это будет третья защита титула. 32-летний россиянин завоевал чемпионский пояс UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. Затем он провел две успешные защиты: в октябре 2018-го против Конора Макгрегора и в сентябре 2019-го против Дастина Порье.
31-летний Гэтжи стал временным чемпионом и претендентом на пояс после победы над Тони Фергюсоном в мае 2020-го. В преддверии самого ожидаемого поединка года американский боец дал интервью МИЦ «Известия», в котором рассказал о своем отношении к Нурмагомедову, поделился ожиданиями от предстоящей схватки и оценил уровень своей подготовки.
— Многие бойцы, которые считаются базовыми борцами, говорят, что если часто не практиковать борьбу, то теряются навыки. Есть ли у вас такая проблема?
— На ММА будет настоящая война. Война — это не борьба, а борьба — не война. А 24 октября будет война. Я попытаюсь вынести его [Нурмагомедова], а он собирается вынести меня. В борьбе таких целей не бывает. Я попытаюсь сильно повредить его тело, мозг, ноги, печень, почки. Буду бить по всему, до чего смогу добраться. И если Хабиб думает, что наш бой будет состоять только из борьбы, то он сильно ошибается.
Джастин Гэтжи во время выступления на UFC Fight Night, 12 мая 2020 года
— Пятеро из семи ваших соперников в UFC не дошли до пресс-конференции, потому что были госпитализированы. Вам их не было жалко?
— Для меня это просто спорт. Я не принимаю многие вещи на свой счет. Когда кто-то нападает на мою семью или моих друзей, на людей, которым повезло меньше нас, вот тогда я отвечаю. Каждый раз, когда я общался с Хабибом, он казался мне хорошим человеком. Но когда я увидел видео, где он заставил бездомного отжиматься, а потом дал ему деньги, то подумал, что это слишком. Я понимаю, почему он так сделал, но я ни при каких обстоятельствах так бы не поступил. Если ты хочешь помочь — помоги. Не нужно заставлять их работать на тебя, если ты пытаешься им помочь. В остальном я считаю, что Хабиб — крутой чувак. Я встречал его несколько раз, он дерзкий, но это хорошо для него. Думаю, нам всем нужно быть такими самоуверенными. Мне не нравится его тренер Хавьер Мендес. Он, может быть, и хороший человек, но всегда неуважительно вел себя по отношению ко мне. Так что я жду не дождусь, когда уложу Хабиба и спрошу, каково это ему.
— В этом бою Нурмагомедов считается фаворитом. К тому же у него фантастический рекорд (28 побед в 28 поединках). Не давит все это на вас?
— Психологически я готовился к этому бою так же долго, как и Хабиб. Мы оба занимаемся этим видом спорта с самого детства, мы одного возраста. Он, вероятно, никогда не дрался с кем-то, кто работал так же много и так же тяжело, как он сам. Я не трудился больше или усерднее, но я трудился ровно столько же.
Но между нами существует и разница. Я дрался с самыми сильными оппонентами. Если посмотрите, как я начинал, то увидите, что рекорды моих соперников в 10 раз лучше, чем рекорды его оппонентов. Не знаю, как все устроено в России, но он несколько раз дрался по три-четыре раза за один вечер, и все это — в его профессиональном рейтинге. Он побил Дастина Порье, это была его первая настоящая защита титула. По сути, именно тогда он выиграл титул. У Хабиба не было так много испытаний, и он точно никогда не выходил против кого-то, кто лучше готов к драке с ним, чем я.
Хабиб Нурмагомедов после поединка за звание чемпиона UFC в легком весе против временного чемпиона UFC в легком весе Дастина Пуарье на турнире UFC 242 по смешанным единоборствам, 7 сентября 2019 года
— Так или иначе Хабиб попытается навязать свою игру и перевести бой в партер. Что собираетесь делать, чтобы не оказаться внизу? И чем ваши методы будут отличаться от методов парней, которые ему проиграли?
— Сделаю то же, что и с Фергюсоном. Тони стремился меня уложить, когда я его немного побил, но не смог и даже не был близок к этому. Я всегда находился в недосягаемости. В этот раз случится так же. Я буду держать дистанцию и обороняться, а защита — это самая важная часть. Если он захочет побороться в середине, будем бороться. Я это могу. У клетки же его невозможно победить.
— Вам помогали в подготовке бойцы, которые раньше дрались с Хабибом?
— Нет. Я никому не позволяю контролировать мой разум. Я не смотрел его бои специально. Я смотрел их, когда они проходили, потому что я его фанат и фанат спорта. В общем, изучение боев Нурмагомедова не было частью моей подготовки.
— Как оцениваете свою подготовку?
— Я в форме. И я могу бороться 25 минут. Могу что угодно делать эти 25 минут. Мне помогали отличные парни: Райан Дикин и Эндрю Алирес — это молодые и голодные борцы из колледжа. Оба соревнуются на высшем уровне. Алирес выиграл национальный чемпионат в прошлый уикенд. Дикин был номером один среди всех американских колледжей. Я упорно работал над борцовской подготовкой, но я умею наносить урон, поэтому больше работал над этим.
— На ваш взгляд, как пройдет этот поединок и чем он закончится?
— Я никогда не загадываю. В течение трех месяцев говорил сам себе: он надерет мне задницу, он заставит меня выглядеть как любитель. То же самое я повторял перед боем с Тони. Я не говорил себе, что смогу победить. Я никогда себе этого не говорю — наоборот, говорю, что проиграю. А потом я выхожу в клетку и дерусь, как за свою жизнь.
Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи во время боя на UFC 249, 9 мая 2020 года
— Бывали ли у вас пророческие сны о боях?
— Я не жду посланий от Бога, все переживаю на своем опыте.
— Вообще хорошо спите перед боями?
— Лучше всего сплю как раз перед боем. Могу спать по 10 часов, да и прошлой ночью спал столько же. Никогда не жаловался на сон.
— Кого из российских бойцов и спортсменов знаете, кроме Хабиба? Может, за кем-то особо следили или кто-то из них был для вас примером?
— Знаю немногих. Но знаю одну сумасшедшую вещь о его фанатах: они самые серьезные парни на земле, но их очень легко довести до слез. И когда я уложу Хабиба, тысячи его поклонников будут плакать.
— А что вы можете сказать своим фанатам?
— Я могу пообещать, что 24 октября буду представлять настоящую опасность, и она станет частью этого боя. За 25 минут поединка Хабиб будет в опасности.