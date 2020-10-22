Проверка ударением: что ждать от противостояния Хабиба и Гэтжи

Главное событие года в мире смешанных единоборств пройдет 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). В рамках турнира UFC 254 непобежденный российский боец, чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28–0) сойдется в клетке с американцем Джастином Гэтжи (22–2). Схватку в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что предстоящий поединок станет крупнейшим в истории промоушена. По информации СМИ, Хабиб заработает за этот вечер $10 млн, а Гэтжи — $6 млн.

Третья защита

Для Нурмагомедова это будет третья защита титула. 32-летний россиянин завоевал чемпионский пояс UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. К этому титулу он шел почти 10 лет — свой первый бой в смешанных единоборствах Хабиб провел в сентябре 2008 года.

Изначально соперником россиянина был временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон, но за неделю до боя американец получил тяжелую травму. Его заменил соотечественник — чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй, который ради этого поединка поднялся на одну весовую категорию. Но его во время взвешивания отстранили врачи.

Проверка ударением Бой Хабиба Нурмагомедова и Эла Яквинты Фото: Getty Images/Brandon Magnus

В итоге выйти на бой согласился Эл Яквинта, который на тот момент замыкал топ-10 в легком весе, но оказал достойное сопротивление россиянину. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.

Затем Хабиб дважды успешно защитил титул: в октябре 2018-го выиграл у Конора Макгрегора, а в сентябре 2019-го — у Дастина Порье. Нынешний соперник Нурмагомедова — 31-летний Джастин Гэтжи — заявил «Известиям», что предыдущие оппоненты россиянина, кроме Порье, были «хламом».

Гэтжи стал временным чемпионом и претендентом на пояс в мае 2020-го после сенсационной победы над Тони Фергюсоном. Джастин прервал беспроигрышную серию Тони из 12 поединков и заставил многих изменить отношение к себе. Перед боем с Хабибом некоторые известные бойцы высказали мнение, что американец способен создать большие проблемы россиянину.

Например, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отметил сильный удар Гэтжи, его работу в стойке. Все свои бои под эгидой UFC Джастин завершил нокаутом. Порье считает, что если Хабиб не переведет поединок в партер, а начнет «рубиться» со своим оппонентом, то победа останется за американцем. В борьбе у Хабиба есть преимущество, но не стоит забывать, что Гэтжи тоже способен качественно работать в партере. Он известен своими выступлениями в первом дивизионе NCAA по борьбе. Американец заявил, что готов бороться с Нурмагомедовым все 25 минут и выйти победителем из этой схватки.

Проверка ударением Хабиб Нурмагомедов Фото: Global Look Press/Jason Silva

— Хабиб — очевидный фаворит боя, но недооценивать американского спортсмена нельзя , — заявил «Известиям» президент Международной федерации самбо Василий Шестаков. — Несмотря на довольно однообразную технику — удары руками в связке с лоукиками, — Джастин обладает рядом преимуществ: нокаутирующей мощью, способностью держать удар и одерживать волевую победу после того, как побывал в нокдаунах. В октагоне Гэтжи старается работать первым номером и оказывать постоянное давление на соперника. Но вместе с тем его атаки часто уязвимы, он наносит много ударов и при этом часто пропускает. Так было в боях с Дастином Порье и Майклом Джонсоном. А еще Гэтжи довольно предсказуем. Хабиб же имеет большой опыт выступлений против ярких ударников, таких как Макгрегор и Порье.

Преимущества чемпиона

Еще один важный момент, который подчеркивают все эксперты: Гэтжи уступает Хабибу в выносливости. Поэтому наверняка американец постарается завершить схватку досрочно, выбросив град ударов в первых двух раундах в надежде на счастливое попадание. Нурмагомедов же, наоборот, как боец, не склонный идти на размен, постарается измотать американского спортсмена борьбой в партере. Это будет столкновение противоположных стилей.

— Продолжительность боя предсказать трудно. Схватка может завершиться как в первых двух раундах — в результате ошибки Гэтжи, за которую российский самбист его накажет, так и затянуться и уйти в поздние раунды, где Хабиб также будет иметь преимущество в выносливости, — продолжил Василий Шестаков. — В этом случае мы, скорее всего, станем свидетелями удушающего или болевого приема в исполнении россиянина. Думаю, поражение Хабиба маловероятно. Уверен, недооценки соперника со стороны Нурмагомедова не будет.

В победе Хабиба не сомневается и один из наиболее прогрессирующих российских бойцов UFC Арман Царукян.

Проверка ударением Боец MMA Джастин Гэтжи Фото: Global Look Press/Scott Taetsch

— Гэтжи самый опасный соперник для Хабиба? Такие же мнения были и о Макгрегоре, и о Порье, — отметил «Известиям» Арман Царукян. — Но пока никто ничего не может сделать с Нурмагомедовым. В Гэтжи я никакой опасности не вижу. Максимум, что он может сделать,— попасть в стойке, но он не тот спортсмен, который способен выиграть титул. Это очевидно. Уверен, что Конор Макгрегор гораздо опаснее, чем Гэтжи. У ирландца есть нокаутирующий удар по таймингу. Гэтжи — больше силовик. Он выжидает, пока его соперник устанет, и только тогда способен «выключить» его своим ударом. Гэтжи — хороший борец? Я ни разу не видел, чтобы Джастин боролся. А если ты не борешься в боях, то ты и не умеешь этого делать. Борьба такая вещь, которую надо постоянно практиковать. Иначе навыки быстро теряются.

Обычно Хабиб готовился к поединкам в США, куда вылетал за два месяца до боя. В этот раз вся предварительная часть прошла в России, откуда Нурмагомедов со своей командой и отправился в ОАЭ. Боец высоко оценил собственный уровень физической активности, отметив, что ему придется протестировать способности оппонента в партере.

— По защите от борьбы Гэтжи на первом месте среди всех моих соперников, — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью «Известиям». — По выносливости в тройку он не входит, и я намерен показать это в бою. А уровень его партера — это большой вопрос. Мы никогда не видели, какой он в партере. Уже во время боя буду тестировать.

Помимо главного боя вечера в основном карде UFC 254 также сразятся: Александр Волков — Уолт Харрис; Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье; Синтия Калвилло — Лорен Мерфи и Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба.