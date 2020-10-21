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Нурмагомедов назвал единственного интересного ему соперника после Гэтжи

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что хотел бы встретиться в октагоне с легендой смешанных единоборств Жоржем Сен-Пьером. Об этом сообщил в Instagram ESPN MMA.

По словам российского бойца, его захватывает мысль о поединке с Сен-Пьером. Нурмагомедов не знает, хочет ли канадец драться с ним и сможет ли уложиться в лимит легкого веса, однако отметил, что для него этот бой был бы «захватывающим».

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3 августа Сен-Пьер допустил, что может вновь выйти на ринг ради боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который является действующим обладателем пояса в легком дивизионе.

39-летний канадский боец официально завершил карьеру в феврале 2019 году. Жорж Сен-Пьер является бывшим двукратным чемпионом промоушна в полусреднем весе, а также экс-чемпионом в среднем весе. Несколько раз спортсмен признавался профильными изданиями лучшим бойцом в своей весовой категории, а также попал в зал славы UFC.

В сентябре Хабиб Нурмагомедов уже заявлял, что при условии победы над американцем Джастином Гэтжи, поединок с которым намечен на 24 октября, следующим своим соперником он видит Сен-Пьера. Глава UFC Дана Уайт допустил такую возможность.

Поединок Нурмагомедова с Гэтжи намечен на 24 октября и состоится в Абу-Даби. Встреча на «Бойцовском острове» станет главным событием турнира UFC 254. Ранее Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей.

Россиянин за всю карьеру одержал 28 побед и ни разу не проиграл. Гэтжи за свою карьеру выиграл 22 боя и потерпел два поражения в MMA.

Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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