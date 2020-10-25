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Нурмагомедов заявил о завершении карьеры после боя с Гэтжи

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Одержавший победу над американцем Джастином Гэтжи в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, заявил, что это его последний поединок в карьере. Спортсмен посвятил победу своему отцу.

«Это был мой последний бой. Мама не хотела, чтобы я дрался без отца, я пообещал, что это будет мой последний бой», — сказал спортсмен.

На прощание Нурмагомедов обратился к болельщикам из России.

«Я простой парнишка из горного села. Мой брат мне сказал, что Google говорит, что я – самый обсуждаемый человек на планете. Я не поверил. У вас всех есть родители. Заботьтесь о них. У меня есть мама», - сказал спортсмен.

Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов умер в июле после заражения коронавирусом.

Нурмагомедов победил американца и удушающим приемом во втором раунде и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе.

Бой Нурмагомедов–Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.

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