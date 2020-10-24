Хабиб Нурмагомедов победил Гэтжи и одержал 29-ю победу в карьере

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254 состоялся 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Нурмагомедов одолел оппонента удушающим приемом во втором раунде.

Это была третья защита титула для россиянина, что является рекордом UFC в легком весе. До этого такого показателя добивались Би Джей Пенн, Фрэнки Эдгар и Бенсон Хендерсон. Всего на счету россиянина 29 побед при нуле поражений. Гэтжи имеет 22 победы и три поражения.

До турнира президент UFC Дана Уайт выразил мнение, что если Хабиб побьет Гэтжи, то он должен возглавить список лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий. Сейчас россиянин занимает второе место после американца Джона Джонса.

Ранее в соглавном событии вечера австралиец Роберт Уиттакер единогласным решением судей победил американца Джареда Каннонье, а российский тяжеловес Александр Волков одолел техническим нокаутом американца Уолта Харриса.

Бой Нурмагомедов–Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.