Волков техническим нокаутом победил американца Харриса на турнире UFC

Российский тяжеловес Александр Волков победил американца Уолта Харриса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, который проходит 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

32-летний Волков победил техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин фронт-киком попал в область печени, а потом добил соперника руками. Теперь на счету россиянина 32 победы при восьми поражениях в карьере. 37-летний Харрис имеет в активе 13 побед и девять поражений.

Турнир в прямом эфире показывает РЕН ТВ. В главном поединке вечера непобежденный российский боец Хабиб Нурмагомедов будет отстаивать титул чемпиона UFC в легком весе. Ему будет противостоять временный чемпион в этой весовой категории Джастин Гэтжи.

20 июня Волков провел бой против другого американского бойца Кертиса Блейдса на турнире UFC Vegas 3, прошедшем в Лас-Вегасе. Тогда решением судей победил американец.