Уиттакер победил Каннонье в со-главном событии турнира UFC в Абу-Даби

Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Роберт Уиттакер победил американца Джареда Каннонье в со-главном событии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, который проходит 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Судейские записки зафиксировали единогласным решением зафиксировали победу Уиттакер — 29:28, 29:28 и 29:28.

У 29-летнего Уиттакера теперь на счету 23 победы и 5 поражений. 36-летний Каннонье имеет в активе 13 побед и 5 поражений.

Ранее российский тяжеловес Александр Волков техническим нокаутом во втором раунде победил американца Уолта Харриса.

Турнир в прямом эфире показывает РЕН ТВ. В главном поединке вечера непобежденный российский боец Хабиб Нурмагомедов будет отстаивать титул чемпиона UFC в легком весе. Ему будет противостоят временный чемпион в этой весовой категории Джастин Гэтжи.