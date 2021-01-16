Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью ESPN.

По его словам, россиянин может рассмотреть такой вариант после боя ирландца Коннора Макгрегора с американцем Дастином Порье, а также новозеландского бойца Дэна Хукера и американца Майкла Чендлера, которые назначены на 24 января.

«В следующие выходные два боя — Конор–Порье и Хукер–Чэндлер. Пусть они впечатлят меня. Пусть покажут что-то особенное, чтобы я захотел вернуться. И тогда я подумаю», — процитировал Уайт слова Нурмагомедова.

Он отметил, что сейчас Нурмагомедов является лучшим в мире бойцом, но ему нужно немного времени, чтобы собраться с мыслями.

«И если бои на следующей неделе будут так хороши, как я это предполагаю, то мы снова увидим Хабиба в деле», — добавил Уайт.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после победы в поединке против Джастина Гэтжи в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254.

2 января менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что россиянин может возобновить карьеру в спорте ради боя с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

11 января Уайт рассказал о намерении уговорить российского бойца провести еще один поединок.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора и американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи.