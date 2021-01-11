Президент UFC заявил о намерении уговорить Нурмагомедова на еще один бой

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о намерении уговорить российского бойца, чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова провести еще один поединок. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщил телеканал ESPN.

По словам главы UFC, он хочет провести встречу с завершившим карьеру россиянином на «Бойцовском острове», в ходе которой планирует убедить его провести еще один бой.

«Не знаю, как пройдет эта встреча, но я буду пытаться изо всех сил уговорить его еще на один бой. Хотя как фанат единоборств я хочу, чтобы он дрался еще десять раз», — приводит слова Уайта RT.

Он не сообщил, кто может стать оппонентом российского бойца. При этом промоутер подчеркнул, что если Нурмагомедов пожелал навсегда покинуть чемпионат, «значит, так и должно быть», отмечает телеканал «Звезда».

Глава UFC добавил, что Нурмагомедов заработал достаточно денег, чтобы не работать до конца жизни, однако «он все еще способен делать то, что позволит ему и дальше зарабатывать невероятные деньги».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после победы в поединке против Джастина Гэтжи в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254. Он до сих пор владеет титулом чемпиона UFC в легком весе. Как пишет «Федеральное агентство новостей», в ближайших планах россиянина — открыть школу единоборств в РФ. Назвать ее он хочет именем покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова.

2 января сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру в спорте ради боя с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером. 28 декабря сам спортсмен рассказал, что UFC предложили ему возобновить карьеру.

Всего в активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. Турниры на «Бойцовском острове» запланированы на 16, 20 и 23 января. В рамках последнего турнира состоится поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье, там же выступит двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова.