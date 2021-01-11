Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России выявили первый случай «британского» штамма коронавируса
Общество
Более 1,5 млн человек вакцинировались «Спутником V»
Общество
Попова посчитала преждевременным говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ
Мир
Назарбаев поздравил «Нур Отан» с победой на парламентских выборах в Казахстане
Общество
Онищенко посоветовал тщательно следить за самочувствием после праздников
Мир
Заражения новым штаммом COVID-19 из Бразилии выявили в Японии
Общество
Эксперт заявил о возможной победе положительной оценки «Спутника V» на Западе
Общество
Прокуратура начала проверку после пожара в природном парке «Хасанский»
Мир
Жапаров пообещал вывести Киргизию из кризиса за два-три года

Президент UFC заявил о намерении уговорить Нурмагомедова на еще один бой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о намерении уговорить российского бойца, чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова провести еще один поединок. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщил телеканал ESPN.

Последний полет Орла: Хабиб «задушил» Гэтжи и завершил карьеру
Президент UFC назвал Нурмагомедова лучшим бойцом, эксперты считают его уход невосполнимой потерей для MMA

По словам главы UFC, он хочет провести встречу с завершившим карьеру россиянином на «Бойцовском острове», в ходе которой планирует убедить его провести еще один бой.

«Не знаю, как пройдет эта встреча, но я буду пытаться изо всех сил уговорить его еще на один бой. Хотя как фанат единоборств я хочу, чтобы он дрался еще десять раз», — приводит слова Уайта RT.

Он не сообщил, кто может стать оппонентом российского бойца. При этом промоутер подчеркнул, что если Нурмагомедов пожелал навсегда покинуть чемпионат, «значит, так и должно быть», отмечает телеканал «Звезда».

Глава UFC добавил, что Нурмагомедов заработал достаточно денег, чтобы не работать до конца жизни, однако «он все еще способен делать то, что позволит ему и дальше зарабатывать невероятные деньги».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после победы в поединке против Джастина Гэтжи в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254. Он до сих пор владеет титулом чемпиона UFC в легком весе. Как пишет «Федеральное агентство новостей», в ближайших планах россиянина — открыть школу единоборств в РФ. Назвать ее он хочет именем покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова.

2 января сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру в спорте ради боя с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером. 28 декабря сам спортсмен рассказал, что UFC предложили ему возобновить карьеру.

Всего в активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. Турниры на «Бойцовском острове» запланированы на 16, 20 и 23 января. В рамках последнего турнира состоится поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье, там же выступит двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020