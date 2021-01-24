Киев выступил за отключение от единой энергосистемы с РФ и Белоруссией

И. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко выступил за отключение страны от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы.

В качестве альтернативы он предложил подключиться к энергосистеме Европы, где нет «произвола монополистов» и «нормальная прозрачная цена».

«Нам нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и РФ, объединяться с европейской системой. И это как раз будет мое одно из главных заданий», — заявил он в эфире на канале «Украина» в субботу, 23 января.

Ранее в субботу в ряде украинских городов прошли демонстрации против повышения тарифов на коммунальные услуги.

Так, в Одессе собирали подписи под обращением с соответствующими требованиями к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а в городе Каменском около 120 демонстрантов перекрыли дорогу.

С 1 января 2021 года украинское правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. Как подчеркивали в кабмине, отказ от проекта минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии привел бы к стремительному росту цен.

Рост цен спровоцировал волну бунтов. Так, 4 января порядка 300 человек перекрыли трассу Киев–Харьков в Полтавской области с требованием снизить цены на распределение газа.