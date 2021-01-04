Протестующие на Украине перекрыли трассу из-за роста цен на доставку газа

На Украине порядка 300 человек перекрыли трассу Киев–Харьков в Полтавской области с требованием снизить цены на распределение газа. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

«Акцию начали в 10:15 (11:15 мск). Участники мероприятия требуют уменьшения стоимости распределения природного газа», — говорится в публикации ведомства в Facebook.

Отмечается, что правоохранители контролируют соблюдение порядка. Участники акции передвигались по пешеходному переходу. Препятствий для транспортных средств не было.

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны покупать газ для бытовых нужд у государственного предприятия НАК «Нафтогаз Украины». Он подчеркнул, что это выгодно и позволит сэкономить.

Также украинское правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января 2021 года. Как подчеркивали в кабмине, отказ от проекта Минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии привел бы к стремительному росту цен.

В конце сентября 2020 года стало известно, что Еврокомиссия намерена помочь Украине в реформе энергетического рынка страны. На эти цели ЕК намерена выделить €2 млн. Там надеются, что таким образом удастся улучшить качество функционирования как оптовых, так и развивающихся розничных рынков электроэнергии и газа, а также повысить прозрачность и уровень конкуренции.

25 декабря 2019 года Зеленский ввел запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Таким образом киевские власти добиваются контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.