Прямой эфир
Интернет
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Мир
Протестующие на Украине перекрыли трассу из-за роста цен на доставку газа
Мир
В Сербии вакцинация от COVID-19 «Спутником V» начнется 5 января
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Прошение об освобождении Ассанжа под залог суд рассмотрит 6 января
Общество
В театре рассказали о госпитализации заболевшего COVID-19 Басилашвили
Мир
Скончался бывший солист группы Children of Bodom Алекси Лайхо
Мир
МИД РФ ответил на слова Помпео картиной об отступлении Наполеона
Спорт
Экипаж Сотникова одержал победу на втором этапе ралли «Дакар»
Общество
Инвалидам предоставят право на бесплатное второе высшее образование

Протестующие на Украине перекрыли трассу из-за роста цен на доставку газа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине порядка 300 человек перекрыли трассу Киев–Харьков в Полтавской области с требованием снизить цены на распределение газа. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

Спрос на минус: стоит ли ждать отрицательных цен на газ в Европе
Аналитики прогнозируют переизбыток предложения голубого топлива на рынке ЕС в будущем году

«Акцию начали в 10:15 (11:15 мск). Участники мероприятия требуют уменьшения стоимости распределения природного газа», — говорится в публикации ведомства в Facebook.

Отмечается, что правоохранители контролируют соблюдение порядка. Участники акции передвигались по пешеходному переходу. Препятствий для транспортных средств не было.

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны покупать газ для бытовых нужд у государственного предприятия НАК «Нафтогаз Украины». Он подчеркнул, что это выгодно и позволит сэкономить.

Также украинское правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января 2021 года. Как подчеркивали в кабмине, отказ от проекта Минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии привел бы к стремительному росту цен.

В конце сентября 2020 года стало известно, что Еврокомиссия намерена помочь Украине в реформе энергетического рынка страны. На эти цели ЕК намерена выделить €2 млн. Там надеются, что таким образом удастся улучшить качество функционирования как оптовых, так и развивающихся розничных рынков электроэнергии и газа, а также повысить прозрачность и уровень конкуренции.

25 декабря 2019 года Зеленский ввел запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Таким образом киевские власти добиваются контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020