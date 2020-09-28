Еврокомиссия выделит €2 млн на реформу энергетического рынка Украины

Еврокомиссия намерена помочь Украине в реформе энергетического рынка страны. Об этом говорится в тендере, который опубликовал Генеральный директорат по европейской политике соседства и переговорам по вопросам расширения, сообщает в понедельник, 28 сентября, RT.

«Общая цель проекта — содействие государственным органам Украины в реформировании рынков электроэнергии и природного газа в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для выгоды потребителей», — заявлено в документе.

На эти цели Еврокомиссия намерена выделить €2 млн.

Проект разработан для оказания поддержки Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и другим органам.

В результате удастся, как надеются в ЕК, улучшить качество функционирования как оптовых, так и развивающихся розничных рынков электроэнергии и газа, а также повысить прозрачность и уровень конкуренции.

22 июля «Нафтогаз Украины» сообщил, что оптовая цена на газ в стране выросла на 7% до 2,3 гривны (5,9 рубля) за кубометр.

25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский ввел запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Таким образом киевские власти добиваются контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.