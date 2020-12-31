Зеленский призвал украинцев покупать газ у «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев покупать газ для бытовых нужд у государственного предприятия НАК «Нафтогаз Украины». Он подчеркнул, что это выгодно и позволит сэкономить. Об этом сообщила в четверг, 31 декабря, пресс-служба офиса украинского лидера.

«Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей. «Нафтогаз» должен четко показать украинцам, как компания обеспечит газ дешевле <…> Несмотря на то что страна перешла на рынок газа и рынок диктует цены, все-таки у «Нафтогаза» сегодня самые дешевые цены из всех поставщиков», — привели слова Зеленского в пресс-службе.

Как отметили в офисе президента Украины, более 50 компаний осуществляют поставки газа для бытовых нужд населения страны. Цены на газ различаются в зависимости от поставщика и региона. Отмечается, что частные поставщики завышают цену на газ на 30–40%, чем у «Нафтогаза».

«Нафтогаз» будет предлагать самые низкие цены на рынке. И будет бороться за уменьшение цены, несмотря на рынок. У нас COVID-19, и людям надо помогать», — процитировали президента Украины в пресс-службе.

Зеленский также отметил важность информирования населения о способах экономии на платежах за газ и призвал представителей властей объяснять украинцам эти способы.

В начале ноября стало известно, что миллионы украинцев с 1 января 2021 года могут остаться без газа из-за закона «О коммерческом учете газа». Согласно закону, жители Украины обязаны установить счетчики газа до конца 2020 года. Те, кто не поставит счетчики, будут отключены от газоснабжения.