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Эпидемиолог назвал срок появления антител после вакцинации от COVID-19

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Иммунитет после вакцинации от COVID-19 вырабатывается у человека не ранее чем через 32–45 дней, максимум — через 56 дней. Об этом сообщил в пятницу, 22 января, замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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«Мы знаем, что не ранее чем через 32–45 дней [вырабатываются антитела], а максимальное количество через четыре инкубационных периода — 56 дней — вырабатывается, когда мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью. Но это не значит, что мы прекращаем носить маски», — сказал Горелов в эфире телеканала «Доктор».

По словам специалиста, не нужно переживать, если люди пропускают день, когда нужно делать вторую прививку.

«Это не критично, и сейчас уже есть в мире данные о том, что некоторые страны используют вакцинацию через шесть недель, поэтому я думаю, что в этом интервале можно выбрать промежуток. На самом деле мы уже знаем, что классика жанра — 30–45 дней между вакцинациями — это приемлемые сроки», — добавил Горелов.

Также эпидемиолог подчеркнул, что после получения прививки от коронавируса следует носить маски, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот день Горелов сообщил, что граждане, которые перенесли COVID-19, могут не прививаться от этой инфекции как минимум полгода — до осени.

18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости перехода к ней 13 января заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, отечественная вакцина является лучшей в мире, что показывает практика. Гражданам предлагаю сделать прививку препаратом «Спутник V», который стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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