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Врач назвала проявляющееся через два месяца последствие COVID-19

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Дерматовенеролог и трихолог Елена Бабаева рассказала о последствии COVID-19, которое может появиться спустя два месяца после выздоровления.

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«Сейчас часто бывает телогеновое постковидное выпадение волос. У людей, переболевших коронавирусом, через полтора-два месяца начинают волосы выпадать», — сказала она порталу E1.ru в среду, 20 января.

Однако врач успокоила тем, что это последствие обратимо и вскоре волосы начинают восстанавливаться.

«Это просто реакция, и потом всё восстанавливается. Это очень частая проблема, у меня каждый день на приеме такие пациенты. Но потом это всё восстанавливается, так что этим можно людей успокоить», — добавила Бабаева.

Ранее, 11 января, ученые из Китая назвали наиболее распространенные длительные последствия коронавирусной инфекции. Самыми частыми последствиями после COVID-19 были названы: усталость, мышечная слабость, проблемы со сном, беспокойство и депрессия.

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