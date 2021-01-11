Ученые назвали распространенные длительные последствия коронавируса

Китайские ученые назвали наиболее распространенные длительные последствия коронавирусной инфекции. Результаты их работы опубликованы в журнале The Lancet.

Исследование проводилось среди пациентов с выявленным коронавирусом в период с января по май 2020 года. Средний возраст инфицированных — 57 лет. 52% участников были мужского пола.

«Спустя шесть месяцев после острой фазы инфекции пациентов в основном беспокоила усталость или мышечная слабость (63% переболевших), проблемы со сном (26%), беспокойство или депрессия (23%)», — говорится в публикации.

Ученые подчеркнули, что люди, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, имели более серьезные нарушения диффузионной способности легких и нуждались в помощи при долгосрочном восстановлении.

Ранее в январе ученые сообщили, что COVID-19 может перейти в затяжную стадию. При этом больной может испытывать боли в грудной клетке, учащенное сердцебиение, постоянную слабость, одышку и депрессию, а также кашлять.

4 декабря исследователи назвали эффективное против COVID-19 вещество. Оказалось, что в ряде случаев мелатонин предотвращает заражение коронавирусом SARS-CoV-2, развитие последующего заболевания COVID-19 и может стать препаратом, поддерживающим действие вакцины.

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