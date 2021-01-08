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Ученые назвали симптомы затяжного COVID-19

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Ученые подтвердили, что коронавирус может перейти в затяжную стадию, а также перечислили симптомы, которые помогут его распознать. Об этом сообщает таблоид The Daily Express со ссылкой на исследователей из британского Национального института здоровья и клинического совершенствования (NICE) в пятницу, 8 января.

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Отмечается, что затянувшееся заболевание COVID-19 может протекать на 12 недель дольше. При этом его очень трудно диагностировать, поскольку список симптомов сильно варьируется.

Больной может испытывать боли в грудной клетке, учащенное сердцебиение, постоянную слабость, одышку и депрессию, а также кашлять.

По данным ученых, в таком состоянии у человека могут проявляться неврологические симптомы. Например, нарушение сна или головокружение.

Также больные с подтвержденным диагнозом затяжного COVID-19 жаловались на проблемы желудочно-кишечного тракта, диарею, снижение аппетита, боли в мышцах и суставах, сыпь на коже.

Такие симптомы могут проявляться у заразившегося пациента на протяжении длительного времени, даже если кажется, что самая тяжелая часть заболевания отступила и вирус побежден.

В декабре NICE опубликовал руководство по лечению посткоронавирусного синдрома, назвав его симптомы. К ним отнесли высокую температуру, усталость, головную боль, покалывание и онемение конечностей, нарушение сна и когнитивных функций. Также переболевшие долгое время могут страдать от тошноты, диареи, анорексии и болей в животе. Инфекция может отразиться и на психологическом состоянии, провоцируя депрессию и приступы тревоги.

По данным кандидата медицинских наук, врача-иммунолога Николая Крючкова, каждый пятый пациент, перенесший этот вирус, сталкивается с постковидным синдромом.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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