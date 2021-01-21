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В Великобритании более 4,6 млн человек сделали прививки от коронавируса

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В Великобритании более 4,6 млн человек сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 21 января, заявил глава британского минздрава Мэтт Хэнкок во время выступления в палате общин парламента, передает BBC News.

Он также отметил, что в Британии в минуту вакцинируют в среднем 200 человек.

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Всего более 400 тыс. человек в Британии получили обе дозы вакцины от коронавируса, в результате чего суммарное число сделанных прививок в королевстве превысило 5 млн, пишет REGNUM.

«Это огромный рывок, которым мы все можем гордиться. Продолжающееся расширение программы вакцинации позволит нам быстрей защитить еще больше уязвимых людей», — сказал глава ведомства.

Накануне сообщалось, что за прошедшие сутки в Великобритании от COVID-19 умерли 1820 человек. Это стало максимальным показателем с начала пандемии, передает RT.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

22 декабря представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

На данный момент британский штамм коронавирусной инфекции зафиксирован на территории уже 60 государств.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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