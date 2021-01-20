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В Великобритании за сутки от коронавируса скончались свыше 1,8 тыс. человек

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В Великобритании за прошедшие 24 часа от коронавируса скончались более 1,8 тыс. жителей, что является рекордом по числу летальных исходов. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer за 20 января.

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Так, за последние сутки было зарегистрировано 1820 смертей от COVID-19, при этом выявлено 38 905 новых случаев коронавируса. До этого наиболее высокий показатель летальности от этого вируса был зафиксирован 13 января (1564).

Согласно последним данным, в Соединенном Королевстве выявлено 3,5 млн заболевших COVID-19, от коронавирусной инфекции скончались более 93,2 тыс. человек, а вылечились ― 1,5 млн.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

22 декабря представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

На данный момент британский штамм коронавирусной инфекции зафиксирован на территории уже 60 государств.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 20 января, на планете зарегистрировано свыше 96,8 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 2 млн человек, вылечились 69,5 млн.

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