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Международная федерация хоккея озвучила дату выбора хозяина ЧМ-2021

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Совет Международной федерации хоккея определит хозяина чемпионата мира 2021 года вместо Белоруссии на заседании, которое состоится 27 или 28 января. Об этом в четверг, 21 января, заявил глава организации Рене Фазель.

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«На следующей неделе мы точно примем решение. Совет IIHF состоится во вторник или среду», — приводит его слова ТАСС.

Фазель добавил, что на проведение мероприятия подали заявки ряд стран, включая Данию, Словакию и Латвию. При этом первые две страны имеют опыт в проведении турнира. Также Вильнюс выразил готовность присоединиться к Латвии и принять вместе с ней матчи чемпионата мира.

«Я очень ценю предложение Литвы и готовность помочь нам, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла», — заключил глава федерации.

18 января совет Международной федерацией хоккея (IIHF) лишил Минск права принять матчи чемпионата. Свое решение федерация объяснила вопросами безопасности, которые находятся «вне контроля» организации, и сообщила, что выплатит Белоруссии компенсацию из-за переноса хоккейного чемпионата.

Белорусская оппозиция и различные европейские общественные организации и политики ранее призывали IIHF перенести турнир из Минска в связи с напряженной политической ситуацией в стране. В частности, против проведения чемпионата мира в Минске выступил 14 января глава МИД ФРГ Хайко Маас и позднее, 19 января, Госдеп США.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выражает сожаление в связи с решением лишить Белоруссию права принимать чемпионат мира по хоккею в 2021 году.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала перенос чемпионата из Белоруссии донельзя политизированным решением. По ее словам, использования санкционных и политических инструментов недопустимо.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, которые не согласны с итогами президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

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