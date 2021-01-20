Захарова назвала «донельзя политизированным» перенос ЧМ по хоккею из Минска

Перенос чемпионата мира по хоккею из Белоруссии ― донельзя политизированное решение. Об этом в среду, 20 января, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью телеканалу «Матч ТВ».

«Не могу не согласиться с тем, что решение политическое. То, что творится вокруг Белоруссии, политизировано донельзя. Никто и не скрывал мотивацию принятия этого решения», ― сказала она.

По словам Захаровой, это пример даже не политизации, а использования санкционных и политических инструментов, который в принципе недопустим.

18 января совет Международной федерацией хоккея (IIHF) лишил Минск права принять матчи чемпионата. Свое решение федерация объяснила вопросами безопасности, которые находятся «вне контроля» организации, и сообщила, что выплатит Белоруссии компенсацию из-за переноса хоккейного чемпионата.

Белорусская оппозиция и различные европейские общественные организации ранее призывали IIHF перенести турнир из Минска в связи с напряженной политической ситуацией в стране. В частности, против проведения чемпионата мира в Минске выступил 14 января глава МИД ФРГ Хайко Маас и позднее, 19 января, Госдеп США.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выражает сожаление в связи с решением лишить Белоруссию права принимать чемпионат мира по хоккею в 2021 году.

При этом министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что Вильнюс готов присоединиться к Латвии и принять вместе с ней матчи чемпионата мира.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, которые не согласны с итогами президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.