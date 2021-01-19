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Госдеп поддержал перенос матчей ЧМ по хоккею из Белоруссии

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Государственный департамент США приветствует решение Международной федерации хоккея (IIHF) о переносе матчей чемпионата мира по хоккею-2021 из Белоруссии, заявила официальный представитель ведомства Морган Ортэгус.

«Мы с нетерпением ждем день, когда условия для возвращения международного чемпионата будут подобающими», — написала она в Twitter во вторник, 19 января.

Кроме того, Ортэгус призвала белорусского лидера Александра Лукашенко «прекратить кампанию по давлению на спортсменов».

Спорт для политики: как перенос ЧМ повлияет на организаторов
У Минска отобрали чемпионат мира по хоккею

18 января IIHF отказала Белоруссии в проведении чемпионата мира – 2021 в Минске, как планировалось ранее. Решение, отметили в организации, было принято из-за вопросов безопасности, которые находятся «вне контроля» федерации хоккея.

По словам председателя комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергея Алексеева, данное решение является противоправным, так как нарушает устав IIHF.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

Белорусская оппозиция добивалась международных санкций в отношении белорусских властей, в том числе инициировала бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею в Белоруссии, где после прошедших в августе президентских выборов продолжаются акции протеста.

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