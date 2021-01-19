Спорт для политики: как перенос ЧМ повлияет на организаторов

Столица Белоруссии не увидит в 2021 году матчи первенства планеты по хоккею с шайбой. Это стало окончательным фактом после понедельничного заседания совета Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF), который решил перенести турнир из Минска. Город должен был проводить чемпионат мира совместно с Ригой.

Пока нет определённости, куда переедет белорусская часть ЧМ. Наиболее реальными вариантами называют Копенгаген или Братиславу. Не исключается и проведение всего турнира в Латвии.

Ещё в воскресенье об этих альтернативах говорил вице-президент IIHF Калерви Куммола, который подчеркнул, что если ситуация с коронавирусом не улучшится к маю, то можно провести весь ЧМ в Риге.

Многие эксперты сожалеют о решении IIHF, подчеркивая, что принцип «спорт вне политики» оказался грубо нарушен. Вопрос о переносе ЧМ-2021 из Минска начал активно подниматься еще в августе, когда после выборов президента Белоруссии в стране начались массовые акции протеста. Многочисленные представители Европарламента и высшие должностные лица европейских стран стали призывать IIHF к перебазированию турнира, объясняя эту необходимость нарушением прав человека в отношении митингующих. В конце декабря призывы отобрать ЧМ у белорусов начали озвучивать и члены Конгресса США.

Разочарование решением IIHF выразил главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов, в 1980-е годы игравший за минское «Динамо», потом долгое время тренировавший его, а в 2002 году приведший сборную Белоруссии к самому громкому успеху в её истории — выходу в полуфинал Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити.

— Если Россия в 2018 году провела лучший футбольный чемпионат мира, то Белоруссия в 2014 году организовала лучший хоккейный ЧМ, — заявил «Известиям» Крикунов. — Я думаю, что сделана глупость, но это политика. Полагаю, на Белоруссии и её экономике это не сильно скажется. Обидно другое: местные жители наверняка хотели увидеть у себя большой хоккей. Да и гости из других стран были бы не прочь поехать в красивый город, где всегда дружелюбная атмосфера. Впрочем, всё это давление уже давно не новость — на Россию постоянно так давят. Вспомните вакханалию, которую устраивали перед футбольным чемпионатом мира. Но это бесполезно. Нас не задавят. Спорт был, есть и будет.

IIHF не выдержала

Долгое время руководство IIHF стояло на своём и не хотело менять хозяев турнира. Правда, президент организации Рене Фазель несколько раз намекал, что, если ситуация на улицах Минска к маю не нормализуется, то ЧМ будет трудно провести. Ряд национальных хоккейных федераций и представителей сборных говорили о возможном бойкоте турнира. При этом хоккейное сообщество чаще всего ссылалось не на политический фактор, а на неуверенность в собственной безопасности во время соревнований.

На этих опасениях усиленно спекулировала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, не согласившаяся с итогами августовских выборов, победителем которых национальный избирком признал многолетнего руководителя страны Александра Лукашенко. Тихановская активно призывала бойкотировать турнир и просила IIHF перенести его из Минска.

В конце октября на эти многочисленные заявления жёстко отреагировал генеральный секретарь Международной федерации Хорст Лихтнер, назвавший требования политиков незаконными, и заявивший, что его организация не позволит себя шантажировать.

Тем не менее, уже тогда многие считали перенос турнира из Минска вопросом времени. Кульминация наступила в середине января, когда Фазель и Лихтнер прибыли в столицу Белоруссии и встретились с Лукашенко. Президент IIHF был в жестокой форме раскритикован мировыми СМИ за рукопожатие с белорусским лидером.

Пик давления пришелся на прошлую неделю, когда сразу несколько спонсоров турнира отказались от сотрудничества в случае проведения ЧМ-2021 в Белоруссии. Уже к тому моменту Фазель публично заявлял, что провести первенство в Минске будет крайне непросто.

Европейские СМИ утверждали, что уже в понедельник Международная федерация хоккея с шайбой официально примет решение забрать у столицы Белоруссии ЧМ-2021. Несмотря на предложение Дании и Словакии провести соревнования у них, еще в выходные в IIHF заявляли «Известиям», что нацелены организовать мероприятия в Минске и Риге.

— Мы по-прежнему считаем, что спорт должен быть отделен от политики, и белорусское правительство знает нашу позицию. В то же время, когда организуется мероприятие такого масштаба, как чемпионат мира по хоккею-2021, национальные и региональные правительства, конечно же, тоже участвуют в этом процессе. И это касается не только Белоруссии, но и Латвии, где IIHF также поддерживает контакты с властями, — прокомментировали ситуацию «Известиям» в Международной федерации.

Минские последствия

Ряд экспертов отмечает, что перенос турнира из Минска не является слишком болезненным ударом как для Белоруссии, так и лично для Александра Лукашенко и его окружения. Не исключено, что после разрыва договора с Белоруссией о проведении ЧМ часть вложенных средств IIHF вернёт организационному комитету.

Но даже без этого подготовка к турниру не была сверхзатратной для Минска, ведь этот город совсем недавно уже проводил чемпионат мира по хоккею. В 2014 году он состоялся в столице Белоруссии на двух стадионах — «Минск Арене» и «Чижовке Арене», которые были построены ещё для того ЧМ. Они находятся в надлежащем состоянии и сейчас. Именно «Минск Арена» должна была принять белорусскую часть ЧМ-2021. И в отношении неё были необходимы затраты лишь на локальные доработки, чтобы она соответствовала изменившимся за семь лет стандартам IIHF.

— Александр Лукашенко до и после встречи с Рене Фазелем старался подчеркнуть: ему безразлично, пройдет чемпионат или нет, — сказал «Известиям» белорусский аналитик Евгений Прейгерман. — Если ЧМ не пройдет, ничего не изменится. Затраты Белоруссия понесла не самые большие: основные были сделаны еще до 2014 года, когда Минск впервые принимал ЧМ. Никаких масштабных инфраструктурных объектов строить не нужно — ни в плане спортивных арен, ни в плане гостиничных комплексов: все доступно.

Из проблем собеседник «Известий» отметил лишь упущенную выгоду. По его словам, люди приезжали бы в Минск на хоккей, несмотря на пандемию, заполнялись бы гостиничные номера.

— Ресторанный бизнес был бы задействован, туристическая отрасль, — продолжил Прейгерман. — Также пришли бы деньги от спонсоров. Но в целом отказ от проведения ЧМ в Минске не станет сильным ударом по политическому режиму Лукашенко. Может создаться впечатление, что это важное событие: лидеры оппозиционных структур направляют свои усилия, чтобы сорвать проведение чемпионата, как будто от этого что-то изменится. Хотя у них есть свои аргументы, но из-за такого медийного внимания к этой теме искажается политическое значение, которое минимально.

Схожей точки зрения придерживается белорусский политолог Алексей Дзермант. По его словам, это даже к лучшему, так как потеря Минском ЧМ сократит издержки.

— Если траты производились, сомневаюсь, что они были существенными, — отметил «Известиям» Дзермант. — Политических последствий, на мой взгляд, не будет.

Что дальше?

Пока не ясно до конца, где пройдут матчи, которые брал на себя Минск. А ведь именно там должны были состояться основные события ЧМ — матчи одной из групп, два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Риге достались лишь игры второй группы и два четвертьфинала. По мнению бывшего президента Федерации хоккея Латвии Кирова Липмана, его страна просто не успеет подготовить вторую арену к чемпионату мира.

— Неправильно было бы отдать Латвии весь ЧМ, — заявил «Известиям» Липман. — Это огромные затраты, которые Латвия может не потянуть. Тем более, зрителей, скорее всего, не будет. Так что я бы пошёл навстречу тем странам, которые готовы принять турнир — Дании или Словакии. Латвия может и успеет подготовиться ко всему ЧМ, но это будет не тот уровень. Да, будут стараться, но за четыре месяца это сложно. Нет второго стадиона — есть только «Арена Рига». Ведь нынешнее руководство Федерации хоккея Латвии изначально хотело проводить только часть первенства. Когда в 2017 году определялся хозяин ЧМ-2021, наши представители сами обратились к белорусам с предложением совместно его провести. Потому что не хотели делать вторую арену. Белорусы согласились, но с условием, что им достанутся решающие матчи — полуфиналы, матч за третье место и финал. Наши согласились.

Рига уже принимала в одиночку чемпионат мира в 2006 году. Тогда, помимо «Арены Риги», матчи проходили на специально оборудованном к турниру льду внутри олимпийского комплекса «Сконто», рядом с главным футбольным стадионом страны. По словам Липмана, сейчас аналогичный «холл» построить будет сложно.

— Тогда у меня было гораздо больше времени на это — несколько лет, а не четыре месяца, — пояснил функционер. — Поэтому я потихоньку искал деньги, нашёл их, и мы всё построили. Так что сейчас нужно отдавать белорусскую часть предстоящего ЧМ Дании или Словакии. Тем более, там проходили два предыдущих чемпионата мира, и есть готовые арены. При переносе всего турнира в Латвию встанет финансовый вопрос, и Латвия будет просить у IIHF дополнительные средства для проведения. Но откуда они у IIHF? К сожалению, Латвия сейчас пожинает плоды ошибки, когда не захотела в одиночку брать на себя этот ЧМ и попросила белорусов включиться.

ЧМ-2021 должен пройти с 21 мая по 6 июня. Сейчас также определены хозяева мировых первенств до 2025 года включительно. Они должны состояться в финских Хельсинки и Тампере (2022), российском Санкт-Петербурге (2023), чешских Праге и Остраве (2024), а ЧМ-2025 отдали Швеции и Дании.