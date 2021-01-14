Глава МИД ФРГ выступил против чемпионата мира по хоккею в Белоруссии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в четверг, 14 января, выступил против проведения в Белоруссии чемпионата мира (ЧМ) по хоккею.

«Тот, кто серьезно относится к солидарности с Белоруссией, не может всерьез хотеть проводить чемпионат мира в этой ситуации. Это не вопрос политического расчета, а вопрос отношения», — написал Масс в своем Twitter.

Он отметил, что ЧМ был бы «величайшим пиар-подарком» для действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и крахом для протестующих. Министр выразил надежду, что организаторы обратят внимание на эти моменты.

В настоящее время белорусская оппозиция добивается отмены матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге.

Накануне стало известно, что оргкомитет чемпионата мира 2021 года по хоккею в Минске готов обсудить с Латвией и другими государствами вопросы проведения турнира, пишет «Газета.ру».

В свою очередь глава Международной федерации хоккея Рене Фазель на встрече с Лукашенко 11 января сообщил, что из-за политической ситуации в Белоруссии на федерацию оказывается большое давление.

Лукашенко добавил, что если Латвия откажется проводить чемпионат мира по хоккею совместно с Белоруссией, Минск проведет его самостоятельно, и «это будет лучший чемпионат в истории».

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.