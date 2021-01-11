Лукашенко заявил о готовности Минска провести ЧМ по хоккею без Латвии

Если Латвия откажется проводить чемпионат мира по хоккею совместно с Белоруссией, Минск проведет его самостоятельно, и «это будет лучший чемпионат в истории». Об этом в понедельник, 11 января, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства провел в Минске встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем, передает RT.

«Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления — значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется — мы проведем чемпионат мира в Беларуси и это будет лучший чемпионат мира в истории», — приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова провести ЧМ в любое время, вся спортивная и туристическая инфраструктура для этого уже давно готова. По его словам, спорт должен объединять народы, а не разъединять, и он должен быть, насколько это возможно, вне политики.

Также он отметил во время встречи с Фазелем, что в республике происходят нормальные демократические процессы.

Накануне Лукашенко заявил, что оснований для того, чтобы ЧМ не прошел в Белоруссии, нет. «Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить, арены готовы», — приводит его слова сайт kp.ru.