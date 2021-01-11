Лукашенко заявил о развитии демократических процессов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 января заявил во время встречи с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем, что в республике происходят нормальные демократические процессы.

«У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И это главная причина недовольства отдельных политиков в Европе Беларусью», — приводит агентство «БелТА» слова Лукашенко.

Он отметил, что обязан обеспечить общественную, внутреннюю и внешнюю безопасность людей и государства, несмотря на то что на Западе его действия могут не понравиться.

Накануне Лукашенко заявил, что его время войдет в историю как «эпоха стабильности». Он отметил, что проводил 2020 год с чувством надежды, добавив, что начинается новая пятилетка, ее надо спланировать и решить те проблемы и вопросы, которые будут определены на Всебелорусском народном собрании.

На прошлой неделе Лукашенко призвал белорусов «взять в руки голову» и задуматься о будущем страны. Кроме того, он обратил внимание на важность сплочения населения республики в период политического кризиса.

В конце декабря Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания в 2021 году. В ходе собрания будут обсуждаться основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы и направления общественно-политического развития страны. В общей сложности на собрание приглашения получили 2,7 тыс. человек.

С 9 августа 2020 года в Белоруссии не утихают акции протеста сторонников оппозиции, которые не признают победу Лукашенко на президентских выборах.