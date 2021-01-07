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Лукашенко призвал граждан Белоруссии «взять в руки голову»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов «взять в руки голову» и задуматься о будущем страны. Об этом белорусский лидер заявил в четверг, 7 января, в ходе посещения в Минске храма Воздвижения Креста Господня.

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«Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Именно в этот святой день Он (Господь. — Ред.) оттуда предупреждает нас. Он нас предупреждает, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей. Это очень актуально и очень важно», — цитирует его агентство «БелТА».

Глава государства обратил внимание на важность сплочения населения республики в период политического кризиса.

«Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. В новогоднем послании я уже сказал об этом, что мы можем потерять то, что есть. И самое страшное — мы можем это потерять безвозвратно», — добавил Лукашенко.

5 января белорусский лидер заявил, что коронавирус является Божьим наказанием за отношение человечества к окружающей среде.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.

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