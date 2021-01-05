Лукашенко назвал коронавирус наказанием для человечества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что коронавирус является Божьим наказанием за отношение человечества к окружающей среде. Такое заявление лидер республики сделал во вторник, 5 января, в ходе встречи с трудовым коллективом предприятия «Горизонт» в Минске.

«В своем послании (новогоднем обращении. — Ред.) <...> главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы и дети наши будут нищими», — цитирует Лукашенко БелТА.

По словам президента Белоруссии, в ряде европейских стран уже определены сроки, когда с улиц должны исчезнуть автомобили с двигателями внутреннего сгорания. У республики есть шанс сделать это раньше, отметил Лукашенко.

«И мы это будем делать», — подчеркнул он.

Белорусский лидер напомнил, что в этих целях среди прочего будет использоваться электроэнергия БелАЭС. Станция также позволит значительно сэкономить на закупке импортного природного газа, уверен он.

В конце июля 2020 года Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес COVID-19. В марте он отмечал, что коронавирусная инфекция «встряхнула» систему здравоохранения Белоруссии.

26 декабря Лукашенко заявил, что не собирается вакцинироваться от COVID-19. При этом он отметил, что гражданам, желающим сделать прививку от коронавируса, будет предоставлен выбор из 5–6 вакцин.