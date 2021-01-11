Глава IIHF заявил о давлении на федерацию из-за ситуации в Белоруссии

Из-за политической ситуации в Белоруссии на Международную федерацию хоккея (IIHF) оказывается давление по вопросу проведения чемпионата мира в республике, заявил в понедельник, 11 января, глава федерации Рене Фазель на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление. Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику», — цитирует его агентство БелТА.

Фазель отметил, что спорт должен служить целям объединения народов, а не их разъединения.

В свою очередь, Лукашенко отметил, что Белоруссия готова к проведению чемпионата.

«Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления — значит, мы проведем чемпионат мира», — подчеркнул белорусский лидер.

Он также заявил, что если Латвия откажется проводить чемпионат мира по хоккею совместно с Белоруссией, Минск проведет его самостоятельно, и «это будет лучший чемпионат в истории».

Также в ходе встречи с Фазелем Лукашенко отметил, что в республике происходят нормальные демократические процессы.

Накануне президент Белоруссии заявил, что оснований для того, чтобы ЧМ не проводился в республике, нет.

«Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить, арены готовы», — приводит его слова сайт kp.ru.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года запланирован в период с 21 мая по 6 июня в Белоруссии и Латвии.