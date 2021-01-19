Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп признал приход новой администрации к власти в США
Общество
Экс-вратаря «Зенита» Малафеева госпитализировали с коронавирусом
Мир
Блинкен поддержал идею предоставления Украине американских вооружений
Спорт
В Испании совершили трансфер футболиста Барраля за криптовалюту
Мир
Глава ЦРУ Хаспел объявила об отставке
Мир
Байден пообещал окончание «темных времен» в США
Общество
Центр Чумакова подал документы для регистрации вакцины от COVID-19
Экономика
Рубль вырос к доллару и евро
Спорт
ЦСКА в третий раз обыграл «Спартак» в сезоне КХЛ

Литва выразила готовность принять с Латвией матчи ЧМ по хоккею

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вильнюс готов присоединиться к Латвии и принять вместе с ней матчи чемпионата мира по хоккею, запланированные с 21 мая по 6 июня этого года. Об этом заявила в эфире национального радио LRT министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене во вторник, 19 января.

Спорт для политики: как перенос ЧМ повлияет на организаторов
У Минска отобрали чемпионат мира по хоккею

«Мы обсуждаем, анализируем ситуацию и считаем, что проведение ряда матчей турнира в Литве возможно», — отметила она.

Шюгждинене рассказала, что Вильнюс и раньше, когда возникли вопросы с организацией первенства, предлагал Риге свою помощь и планирует обратиться к ней еще раз. Накануне совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Минск права принять в этом году матчи чемпионата мира, который должен был состояться в Латвии и Белоруссии.

Решение объяснили вопросами безопасности, которые находятся вне контроля международной федерации. Организация пообещала Белоруссии компенсацию из-за переноса турнира.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня нынешнего года.

В Кремле выразили сожаление из-за переноса ЧМ по хоккею из Минска.

Ранее белорусская оппозиция и различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в стране. Против проведения чемпионата мира в белорусской столице выступили 14 января глава МИД Германии Хайко Маас и 19 января Госдеп США.

В январе ряд спонсоров, среди которых Scoda и Nivea Man, заявили, что откажутся финансировать чемпионат, если он пройдет в Белоруссии.

В Белоруссии в августе 2020 года прошли выборы президента страны. На них в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. С тех пор в государстве не утихают протесты. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы, недовольство вылилось в столкновения с полицией.

В минувшие выходные за участие в несогласованных акциях в республике задержали 30 человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021