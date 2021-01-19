Литва выразила готовность принять с Латвией матчи ЧМ по хоккею

Вильнюс готов присоединиться к Латвии и принять вместе с ней матчи чемпионата мира по хоккею, запланированные с 21 мая по 6 июня этого года. Об этом заявила в эфире национального радио LRT министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене во вторник, 19 января.

«Мы обсуждаем, анализируем ситуацию и считаем, что проведение ряда матчей турнира в Литве возможно», — отметила она.

Шюгждинене рассказала, что Вильнюс и раньше, когда возникли вопросы с организацией первенства, предлагал Риге свою помощь и планирует обратиться к ней еще раз. Накануне совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Минск права принять в этом году матчи чемпионата мира, который должен был состояться в Латвии и Белоруссии.

Решение объяснили вопросами безопасности, которые находятся вне контроля международной федерации. Организация пообещала Белоруссии компенсацию из-за переноса турнира.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня нынешнего года.

В Кремле выразили сожаление из-за переноса ЧМ по хоккею из Минска.

Ранее белорусская оппозиция и различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в стране. Против проведения чемпионата мира в белорусской столице выступили 14 января глава МИД Германии Хайко Маас и 19 января Госдеп США.

В январе ряд спонсоров, среди которых Scoda и Nivea Man, заявили, что откажутся финансировать чемпионат, если он пройдет в Белоруссии.

В Белоруссии в августе 2020 года прошли выборы президента страны. На них в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. С тех пор в государстве не утихают протесты. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы, недовольство вылилось в столкновения с полицией.

В минувшие выходные за участие в несогласованных акциях в республике задержали 30 человек.