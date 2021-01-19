Песков выразил сожаление из-за переноса чемпионата мира по хоккею из Минска

Кремль сожалеет о принятом Международной федерацией хоккея (IIHF) решении лишить Белоруссию права принимать чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Об этом заявил 19 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, можем сожалеть, что такие решения пришлось принять», — сказал Песков.

На вопрос журналиста, будет ли Москва претендовать на проведение чемпионата вместо Минска, Песков ответил, что пока от Международной федерации хоккея не поступало никаких инициатив.

«Россия, со своей стороны, с этой федерацией всегда находится в весьма конструктивных отношениях», — добавил он.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня нынешнего года.

Накануне совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата. Свое решение федерация объяснила вопросами безопасности, которые находятся «вне контроля» организации, и сообщила, что выплатит Белоруссии компенсацию из-за переноса хоккейного чемпионата.

Белорусская оппозиция и различные европейские общественные организации ранее призывали IIHF перенести турнир из Минска в связи с напряженной политической ситуацией в стране. В частности, против проведения чемпионата мира в Минске выступил 14 января глава МИД ФРГ Хайко Маас и позднее, 19 января, Госдеп США.

В январе несколько крупных спонсоров, среди который Scoda и Nivea Man, заявили, что откажутся финансировать чемпионат, если он пройдет в республике.

В Белоруссии после прошедших в августе прошлого года президентских выборов, на которых в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, не прекращаются протесты. Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в столкновения с полицией.

В минувшие выходные за участие в несогласованных акциях в республике задержали 30 человек.