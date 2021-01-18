В Минске за выходные задержали 30 участников протестов

На прошедших в выходные акциях протеста в Минске были задержаны 30 человек. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«За минувшие выходные сотрудниками минской милиции за участие в несанкционированных мероприятиях задержаны 30 человек, которые помещены в изолятор временного содержания лиц», ― говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале милиции.

Ранее, 16 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в стране затянулись в связи с закрытыми из-за коронавируса границами. По его словам, демонстранты в последнее время «ходили по 10–12 тыс.», делали фотоснимки и выдавали в Telegram-каналы число участников акций протеста в 200 тыс. человек.

15 января сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Белоруссии задержали двоих предпринимателей по подозрению в финансировании протестной деятельности в стране. Денежные средства для финансирования незаконных массовых мероприятий в Белоруссии предоставлялись фондом BYHELP.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране. На улицы городов Белоруссии, в том числе и Минска, выходили несогласные с политикой Лукашенко.