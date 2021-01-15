В Белоруссии задержали двоих подозреваемых в финансировании протестов

Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Белоруссии задержали двоих предпринимателей по подозрению в финансировании протестной деятельности в стране. Об говорится в сообщении пресс-службы МВД Белоруссии, опубликованном 15 января в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что подозреваемые были задержаны 12 января. Денежные средства для финансирования незаконных массовых мероприятий в Белоруссии предоставлялись фондом BYHELP.

Кроме этого, в тайниках, найденных по координатам геолокации, оставлено более 100 тыс. долларов и евро.

«Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска», — уточнил заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

По сообщениям ряда СМИ, Александров является журналистом и медиаменеджером.

Ранее, 13 января, стало известно, что во вторник в Минске были задержаны 13 человек из-за участия в несанкционированных акциях протеста. Всех протестующих доставили в изолятор временного содержания

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране. На улицы городов Белоруссии, в том числе и Минска, выходили несогласные с политикой Лукашенко.