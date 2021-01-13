В Минске правоохранители задержали 13 участников акций протеста

13 человек задержаны в Минске во вторник вечером из-за участия в несанкционированных акциях протеста. Всех протестующих доставили в изолятор временного содержания, сообщил в среду, 13 января, главк милиции Минска в своем Telegram-канале.

Как напомнили в милиции, правоохранители регулярно предупреждают граждан о незаконности сборов и ответственности за участие в них. «В отношении всех лиц проводится проверка», — добавили в ГУ МВД по Минску.

Задержанные ранее неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе и за участие в несанкционированных мероприятиях. Работа по выяснению личностей лиц, которых не удалось задержать, продолжается.

Как стало известно ранее в этот день, после состоявшихся в Белоруссии в августе 2020 года выборов президента в республике возбудили 332 уголовных дела по клевете в адрес правоохранителей.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране. На улицы городов Белоруссии, в том числе и Минска, выходили несогласные с политикой Лукашенко.