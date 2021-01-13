Более 300 дел за клевету на милиционеров возбуждено в Белоруссии

После состоявшихся в Белоруссии в августа 2020 года выборов президента в республике возбудили 332 уголовных дела по фактам клеветы в адрес правоохранителей. Об этом 13 января в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«За пять последних месяцев в адрес сотрудников органов внутренних дел и Внутренних войск, а также членов их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления», — отметила она. По словам Чемодановой, установлено 92 факта клеветы и более 18 тыс. случаев разглашения персональных данных силовиков.

К административной ответственности привлечены 127 человек. По словам представителя МВД, публичные клевета и оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей влекут уголовную ответственность.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Не согласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране. Итоги голосования не признали США и страны Европы.

В октябре министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что республика находится в состоянии войны, поэтому силовикам стоит применять летальное огнестрельное оружие.