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Лукашенко объяснил затянувшиеся протесты в Белоруссии

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Протесты в Белоруссии затянулись в связи с закрытыми из-за коронавирусной инфекции границами, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Интервью с ним в субботу, 16 января, опубликовано в Telegram-канале Наили Аскер-заде.

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«Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Единственное, что по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы (Россия. — Ред.) закрыли от нас границу», — сказал глава белорусского государства.

Протестующие, по словам Лукашенко, в последнее время «ходили по 10–12 тыс.», делали фотоснимки и выдавали в Telegram-каналы число участников акций протеста в 200 тыс. человек.

Днем ранее сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Белоруссии задержали двоих предпринимателей по подозрению в финансировании протестной деятельности в стране. Денежные средства для финансирования незаконных массовых мероприятий в Белоруссии предоставлялись фондом BYHELP.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил Лукашенко.

Несогласные с итогами выборов вышли на улицы. Акции проходят до сих пор, переместившись с проспектов в жилые дворы городов.

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