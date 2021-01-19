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IIHF выплатит Белоруссии компенсацию в связи с переносом ЧМ по хоккею

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Международная федерация хоккея (IIHF) выплатит Белоруссии компенсацию в связи с переносом чемпионата мира 2021 года из Минска. Об этом 18 января заявил член совета IIHF Петр Бржиза.

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«Это (выплата компенсации. ― Ред.) прописано в контрактах», ― сказал он в интервью порталу Sport.cz.

Также Бржиза отметил, что в настоящее время ожидается доклад от офиса генерального секретаря IIHF, в котором будут изложены все издержки и последствия переноса турнира.

18 января IIHF отказала Белоруссии в проведении чемпионата мира – 2021 в Минске, как планировалось ранее. Решение, отметили в организации, было принято из-за вопросов безопасности, которые находятся «вне контроля» федерации хоккея.

По словам председателя комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергея Алексеева, данное решение является противоправным, так как нарушает устав IIHF.

14 января глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил против проведения чемпионата мира по хоккею в Белоруссии.

Президент IIHF Рене Фазель на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 11 января также сообщил, что из-за политической ситуации в республике на федерацию оказывается большое давление.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, которые не согласны с итогами президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

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