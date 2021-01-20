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Киркоров оспорит запрет на въезд в Литву в судах Европы

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Российский певец Филипп Киркоров собирается оспорить решение властей Литвы, согласно которому ему запрещен въезд в эту страну сроком на пять лет. Об этом в среду, 20 января, сообщил адвокат артиста Александр Добровинский.

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«Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа», — заявил Добровинский телеканалу РЕН ТВ.

Адвокат подчеркнул, что «культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики».

Запрет на въезд Киркорову в Литву вступил в силу 19 января, когда миграционная служба внесла российского певца в список нежелательных лиц по запросу литовского МИДа. Соответствующее заявление подписал глава внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис. В документе указывается, что исполнитель во время своих визитов в Крым якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

«Господин Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины своими неоднократными визитами на незаконно аннексированный Крымский полуостров и, таким образом, косвенно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации», — заявили МИЦ «Известия» в МИД Литвы.

19 января официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала глупостью планы Литвы внести Киркорова в черный список.

15 января стало известно, что Литва рассматривает возможность запрещения въезда в страну Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому.

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