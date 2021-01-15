В Литве задумались о запрете въезда в страну Киркорову и Шуфутинскому

Литва рассматривает возможность запрещения въезда в страну российским исполнителям Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому. Об этом 15 января заявил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.

«В МИД Литвы уже сформирована рабочая группа, которая оценит правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду», — цитирует дипломата портал Delfi.

Как отметил Ландсбергис, Литва как правовое государство должна в таких решениях руководствоваться юридическими инструментами.

Председатель парламентского комитета иностранных дел Жигимантас Павиленис также счел возможным запретить в Литву въезд людей, использующих «мягкие меры пропаганды».

Имена Киркорова и Шуфутинского упоминаются в СМИ Литвы прежде всего в связи с тем, что организаторы их гастролей, отмененных из-за пандемии коронавируса, получили компенсацию в размере около €30 тыс. Такие выплаты назначаются и организаторам других отмененных культурных мероприятий, но именно случай с россиянами вызвал скандал в литовских средствах массовой информации.

Ранее в январе уголовное дело, в котором двух граждан Литвы обвинили в шпионаже против своей страны якобы в пользу России, передали в Клайпедский окружной суд. Расследование начали после получения материалов из департамента госбезопасности Литвы с использованием средств, предусмотренных законом о разведке.