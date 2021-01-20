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В МВД РФ заявили о росте преступлений с использованием интернета на 91%

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Министерство внутренний дел (МВД) России зафиксировало рост количества преступлений с использованием интернета на 91% в 2020 году. Об этом сообщила в среду, 20 января, официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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По данным МВД, увеличение количества киберпреступлений повлияло на рост тяжких преступлений в прошлом году.

«Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких — на 14%. Основное влияние на рост тяжких преступлений по итогам 2020 года оказало увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», — приводит сообщение «Газета.ру».

Кроме того, выросло количество преступлений совершенных с использованием мобильных телефонов на 88%.

«В отчетном периоде число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с использованием сети интернет — на 91,3%, при помощи средств мобильной связи — на 88,3%», — рассказала Волк.

Ранее, 15 января, руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ Константин Комарда заявил, что уровень киберпреступности в России вырос в 20 раз за последние семь лет и продолжает увеличиваться.

В конце ноября прошлого года в МВД РФ рассказали о росте преступлений с использованием IT-технологий в России с начала 2020 года на 75%.

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