В СК рассказали о росте уровня киберпреступности в России в 20 раз за 7 лет

Уровень киберпреступности в России вырос в 20 раз за последние семь лет и продолжает увеличиваться. Об этом сообщил руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ Константин Комарда в интервью ТАСС, которое будет опубликовано на сайте агентства 15 января.

По его словам, действия киберпреступников становятся всё более агрессивными. При этом они тщательно скрывают свои следы и сохраняют анонимность. Всё это сильно осложняет сбор доказательств.

Комарда также отметил, что при совершении преступлений злоумышленники используют шифрование данных, в том числе программы для маскировки IP и учетных записей.

Для противостояния подобному новому виду угроз, по словам главы отдела, необходимо понимание функционирования киберсферы, умение работать в информационной среде, а также коммуницировать с представителями IT-компаний и другими специалистами.

В заключение Комарда отметил важность грамотно построить диалог с участниками уголовного процесса, допросить свидетелей, подозреваемых и обвиняемых в совершении таких преступлений.

В конце ноября в МВД РФ заявили о росте количества преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, в России с начала 2020 года более чем на 75%.