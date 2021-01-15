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В СК рассказали о росте уровня киберпреступности в России в 20 раз за 7 лет
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В СК рассказали о росте уровня киберпреступности в России в 20 раз за 7 лет

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Уровень киберпреступности в России вырос в 20 раз за последние семь лет и продолжает увеличиваться. Об этом сообщил руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ Константин Комарда в интервью ТАСС, которое будет опубликовано на сайте агентства 15 января.

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По его словам, действия киберпреступников становятся всё более агрессивными. При этом они тщательно скрывают свои следы и сохраняют анонимность. Всё это сильно осложняет сбор доказательств.

Комарда также отметил, что при совершении преступлений злоумышленники используют шифрование данных, в том числе программы для маскировки IP и учетных записей.

Для противостояния подобному новому виду угроз, по словам главы отдела, необходимо понимание функционирования киберсферы, умение работать в информационной среде, а также коммуницировать с представителями IT-компаний и другими специалистами.

В заключение Комарда отметил важность грамотно построить диалог с участниками уголовного процесса, допросить свидетелей, подозреваемых и обвиняемых в совершении таких преступлений.

В конце ноября в МВД РФ заявили о росте количества преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, в России с начала 2020 года более чем на 75%.

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