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Мурашко назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

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Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может сформироваться уже в первой половине 2021 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду, 20 января.

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О нововведении глава Минздрава заявил на итоговом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом

«Мы вместе с экспертным сообществом расцениваем, что цифра, требуемая для формирования коллективного иммунитета, составит 60% от взрослого населения, данный объем может быть достигнут в этом полугодии», — отметил он.

Как уточняется, привить от COVID-19 планируется 68,6 млн россиян.

Глава Минздрава добавил, что сертификат о вакцинации можно получить на сайте госуслуг.

«Поэтому вопрос введения каких-то паспортов — это не вопрос региональной повестки», — заключил Мурашко.

Ранее в этот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала введение «ковидных» паспортов своевременным и необходимым условием борьбы с пандемией. Однако, по ее словам, возникает ряд вопросов о соблюдении прав граждан, которые по тем или иным причинам не могут сделать прививку.

Москалькова уточнила, что в настоящий момент правительство РФ прорабатывает вопрос выдачи сертификатов вакцинации россиянам, сделавшим прививку от коронавируса. Речь идет в том числе о документах, которые будут признаны другими странами. Об этом накануне уже сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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