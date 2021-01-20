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Президент Ирана заявил о «смерти» Трампа как политика

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Уходящий президент США Дональд Трамп «умер» как политик, заявил в среду, 20 января, президент Ирана Хасан Роухани.

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«Трамп умер, его политическая жизнь закончилась», — отметил Роухани в ходе заседания правительства.

Иранский лидер также назвал Трампа тираном, а его уход охарактеризовал как Божию милость, сообщает Reuters.

Роухани добавил, что Иран вернется к выполнению ядерной сделки при условии аналогичных действий со стороны избранного главы США Джо Байдена.

Накануне, 19 января, бывший помощник главы государства по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп стал худшим президентом США. Того же мнения придерживаются почти 50% американцев, опрос проводился 11–13 января среди 1173 респондентов, из которых 1012 — зарегистрированные избиратели.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

19 января Трамп в прощальном обращении к согражданам признал приход к власти новой администрации. Сам он заявил о планах покинуть Вашингтон за четыре часа до церемонии инаугурации Байдена.

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