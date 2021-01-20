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Трамп покинет Вашингтон за четыре часа до инаугурации Байдена

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Действующий президент США Дональд Трамп покинет Вашингтон за четыре часа до церемонии инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. Об этом говорится в графике Трампа, опубликованном 19 января пресс-службой Белого дома.

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Трамп вместе с супругой покинет Белый дом в 8:00 по местному времени (16:00 мск) и направится во Флориду. Инаугурация Байдена намечена на полдень (20:00 мск).

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

19 января Трамп в прощальном обращении к согражданам признал приход к власти новой администрации.

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