Почти 50% американцев считают Трампа одним из худших президентов

Почти половина американцев считают, что уходящий президент Дональд Трамп запомнится как один из худших лидеров в истории США, свидетельствуют данные опроса NPR/Marist.

Согласно результатам опроса, такого мнения придерживаются 47% граждан США. При этом 16% американцев выразили уверенность, что Трамп останется в памяти как один из лучших американских лидеров в истории.

По 11% опрошенных оценили деятельность Дональда Трампа на президентском посту как «выше среднего» и «примерно среднее», еще 13% считают, что он был «хуже среднего».

В свою очередь, 2% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Всего, по данным опроса, уровень одобрения Трампа за день до окончания полномочий составляет 38%. Это один из самых низких уровней за время его президентства в рамках исследований NPR/Marist.

Опрос проводился 11–13 января среди 1173 респондентов, из которых 1012 — зарегистрированные избиратели.

Ранее худшим президентом в истории США Дональда Трампа называли его бывший помощник по национальной безопасности Джон Болтон, лидер демократов в сенате США Чак Шумер и экс-губернатор Калифорнии республиканец Арнольд Шварценеггер.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

Позже палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Верхняя палата конгресса планирует рассмотреть данный вопрос после инаугурации избранного лидера страны Джо Байдена 20 января.