Роухани назвал условие выполнения Ираном положений ядерной сделки

Иран возобновит исполнение ядерных обязательств, если США при избранном президенте Джо Байдене сделают то же самое. Об этом в среду, 20 января, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«Мы ожидаем от тех, кто сегодня получит власть в Белом доме, возвращения к исполнению закона, обязательств и усилий, если они смогут, избавиться от всех черных пятен прежних четырех лет. Они должны вернуться к международным нормам и резолюциям, к резолюции 2231 (одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий). Конечно, если они вернутся, наш ответ будет положительным», — сказал Роухани на заседании правительства.

По его словам, если США «на практике» продемонстрируют готовность вернуться в сделку, Иран «будет действовать в соответствии со всеми своими обязательствами», пишет агентство ISNA.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что если Тегеран первым вернется к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, то Вашингтон также готов вернуться в сделку, чтобы в дальнейшем добиваться заключения более долгосрочного соглашения, которое охватывало бы также ракетную программу Тегерана.

Накануне, 19 января, кандидат на пост директора Национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс заявила, что возможное возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Ираном не является делом ближайшего будущего.

Ранее в тот же день стало известно, что Тегеран внес в свои санкционные списки действующего президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео, главу минфина Стивена Мнучина, и.о. американского министра обороны Кристофера Миллера, главу ЦРУ Джину Хаспел и ряд бывших официальных лиц.

На прошлой неделе США расширили санкционный список в отношении физических лиц и организаций Ирана. В перечень были внесены два человека и 16 организаций.

В начале января духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи отметил, что возврат Вашингтона в ядерную сделку будет иметь смысл только при условии отмены санкций.

В 2018 году Вашингтон вышел из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.