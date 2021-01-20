Байден призвал американцев помнить о погибших от COVID-19

Избранный президент США Джо Байден в ходе церемонии в память о скончавшихся из-за COVID-19 у мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне призвал американцев помнить о тех, кто погиб из-за коронавирусной инфекции.

«Для исцеления мы должны помнить, иногда помнить тяжело, но именно так мы исцеляемся. Это важно делать в масштабах всей страны», — цитирует Байдена CNN.

На церемонии присутствовала и избранный вице-президент США Камала Харрис, которая призвала граждан страны сохранять надежду, а также выразила уверенность, что американский народ «един духом».

14 января стало известно, что Байден намерен предложить выделить около $1,9 трлн на меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, стимулирование экономики страны и оказание помощи населению.

По данным агентства Bloomberg, программа должна будет пройти в два этапа. Данный пакет мер станет первым этапом, в него также включат меры по распространению вакцины среди граждан. Второй рассчитан на долгосрочную поддержку инфраструктуры США.

9 января Байден заявил о необходимости расширения мер поддержки американцев, пострадавших из-за пандемии коронавируса. По словам политика, сумму финансовой поддержки американским семьям следует поднять до $2 тыс.

20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск) состоится инаугурация Байдена.