Байден пообещал расширить финподдержку семей в условиях пандемии

Избранный президент США Джозеф Байден заявил о необходимости расширения мер поддержки американцев, пострадавших из-за пандемии коронавируса.

«Нам нужны большие объемы помощи. Бизнесу и людям. Нынешних $600 недостаточно. Людям нужно платить за аренду жилья, покупать продукты», — подчеркнул Байден во время своего выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр) 8 января.

По словам политика, сумму финансовой поддержки американским семьям следует поднять до $2 тыс.

Кроме того, избранный президент выступил за повышение минимальной почасовой оплаты труда более чем в два раза, до $15.

28 декабря палата представителей конгресса США проголосовала за инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики с $600 до $2 тыс.

Выплаты в размере $600 были предусмотрены проектом бюджета на 2021 финансовый год, который начался 1 октября. 28 декабря действующий президент США Дональд Трамп подписал проект документа. Он включает пакет экономической помощи в размере $900 млрд.